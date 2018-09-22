"Дружественный" огонь по Ил-20 в Сирии и новые санкции США: ТОП-5 событий уходящей недели

Вашингтон также ввел санкции против Китая, в Молдове хотят референдум по Приднестровью, переговоры по Brexit зашли в тупик

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.

Катастрофа российского Ил-20 в Сирии

Ключевой новостью мировой политики уходящей недели стало крошение российского военного самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Латакии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые нанесли удар по объектам в Латакии.

В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20. Отмечается, что ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

Новые санкции США против России

Вашингтон продолжает давление на Москву. На этой неделе США ввели санкции против 33 представителей российской обороны и разведки.

По ее словам представителяГосдепартамента Хизер Нойерт, новые 33 участника включены в список CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Отныне все, кто будет совершать с ними значимые сделки, также могут попасть под санкции.

Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины.

Документ, подписанный Дональдом Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.

Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, заморозке их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз.

Ограничения против Китая

На этой неделе Вашингтон не ограничился лишь санкциями против Москвы. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ за вмешательство в выборы в США.

Государственный департамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

Они блокируют китайское агентство от подачи заявки на экспортные лицензии и участия в финансовой системе США. Минфин США также добавил их в список лиц, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом.

Референдум по Приднестровью

На этой неделе вновь актуализировался вопрос о статусе Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон предложил провести референдум о реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", – сказал Додон.

По его словам, после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое находятся там

Приднестровский регион не может быть частью другого сценария, кроме как быть составной частью Республики Молдова, заявил президент.

Однако в Тирасполе не поддержали идею президента Молдовы. И заявили, что уже провели "референдум" о присоединении в России.

Brexit в тупике

Брюссель и Лондон пока не могут договориться об условиях выхода Великобриттании из ЕС. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что переговоры находятся в тупике.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений… Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", – отметила Мэй.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тем временем заявил, что ЕС полностью готов к любым сценариям и последствиям провала переговоров по Brexit, но стремится избежать этого.

Ожидается, что глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам по Brexit.