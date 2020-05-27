Два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем: что произошло

Два российских истребителя Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Об этом заявила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Два российских самолета Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года", — говорится в документе. По мнению ВМС, перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный в связи с тем, что российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon, тем самым ограничивая его способность безопасно маневрировать. Инцидент продолжался около часа, говорится в заявлении.

Также ВМС США разместили два видеоролика, длительностью примерно в 10 секунд, на которых видно, как российские истребители почти вплотную сопровождают американский самолет.

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В апреле Пентагон уже сообщал о небезопасном сопровождении российскими Су-35 американских P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Видео: t.me/milinfolive

Ранее стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолеты. Россияне регулярно нарушают воздушные границы с другими странами.

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