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Двухлетняя художница стала звездой в США

Сегодня, 14:41

Полотна Лолы Джун похожи на работы именитых современных художников

Двухлетняя художница стала звездой в США США Полотна Лолы Джун похожи на работы именитых современных художников

Ее таланту завидуют именитые художники – художнице Лоле Джун всего два года, а ее картины уже выставляют в галереях и продают коллекционерам.

Она едва может удержать в руках огромные кисти, которые по размерам выше нее самой. Пританцовывая, двухлетняя американка подбирает и смешивает цвета на полотне.

На талант малышки обратил внимание друг семьи, художник Паджтим Османадж, который заметил, что ее картины похожи на работы именитых современных художников.

"Я подумал, что Лола пытается копировать знаменитых художников либо они сами пытаются быть, как дети", – говорит мужчина.

Тогда художник предложил организовать несколько выставок работ Лолы – гостям презентовали 40 картин, из которых 32 были проданы по ценам от 500 до почти 3 тыс. долларов.

И пусть на первый взгляд кажется, что Лола просто размазывает краску, на самом деле она очень изысканно подбирает цвета и композицию, говорит ее мама Люсиль Хавьер.

"На самом деле мне нравятся не все ее работы. Были и отрицательные отзывы на выставках – говорили, что это ерунда. Как по мне, это хорошо, когда искусство воспринимают по-разному. Хотя не обязательно об этом говорить", – считает она.

Секрет успеха Лолы заключается в том, что она не боится быть собой и экспериментировать, чем подкупает людей на аукционах.

Ранее мы писали о художнице Алле Бехтольд из Херсонской области, которая создает картины, используя воск и обычный утюг. Для своих работ женщине необходим глянцевый картон, горячий утюг и специальные восковые карандаши.

Кроме того, сообщалось о другом украинском художнике - Федоре Романовом, который создает картины, не имея при этом рук.

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Тег картина, ребенок, художник, полотно

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