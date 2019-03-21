Джимми Картер стал главным долгожителем среди президентов США
Только несколько президентов США преодолели отметку в 90 лет
Джимми Картер, занимавший должность президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров, сообщает издание The Hill.
Оно отмечает, что в настоящий момент возраст Дж.Картера составляет 94 года и 172 дня. Таким образом, в четверг он стал на день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался в ноябре прошлого года.
Только несколько президентов США преодолели отметку в 90 лет. Помимо Дж.Буша-старшего и Дж.Картера, более 90 лет прожили второй президент США Джон Адамс, 38-й американский лидер Джеральд Форд и 40-й президент США Рональд Рейган.
Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса в субботу, 9 марта.
апомним, ранее во Львове насчитали 25 горожан, которым исполнилось более ста лет – свои вековые юбилеи в минувшем году отмечали 11 львовян, а 101 и более лет прожили еще 14 жителей Львова.
Также мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.
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