Джо Байдена "обвинили" в поцелуе пятилетней давности
Соратница экс-вице-президента по партии Люси Флорес вспомнила об инциденте, который случился в 2014 году
Соратница по партии бывшего вице-президент США и нынешнего кандидата на главную должность в стране Джо Байдена утверждает, что в 2014 году он поцеловал ее без ее на то воли.
В статье для издания The Cut экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес рассказала, пять лет назад на мероприятии Демократической партии Байден подошел к ней сзади, вдохнул запах ее волос, после чего поцеловал девушку в затылок.
Свои чувства от испытанного описывает как "смущение и шок", однако не считает случившееся противозаконным, "но нарушения, которые общество считает незначительными, часто ощущаются значительными для человека на принимающей стороне".
Телеканалу CNN в пресс-службе Байдена заявили, что политик не помнит об описываемом инциденте. В то же время, он считает, что она имеет право поделиться своими воспоминаниями и размышлениями желает ей только самого лучшего.
Напомним, ранее в этом месяце Джозеф Байден во время партийного мероприятия в штате Делавэр назвал себя одним из участников президентской гонки, но сразу же сказал, что оговорился.
Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Джо Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.
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