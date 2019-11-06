Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося разговора двух политиков.

"Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить тарифы на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам", — говорится в сообщении.

Трамп в начале августа заявил журналистам, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов и Евросоюза. Трамп неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров друг друга весной и летом прошлого года. Сейчас Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на автомобили европейского производства.

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Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на 7,5 млрд долларов в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под новые 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.

Джонсон и Трамп обсудили саммит НАТО, который пройдет в британской столице в начале декабря. "Премьер-министр с нетерпением ждет встречи лидеров стран НАТО в следующем месяце. Они согласились, что существует необходимость в долевом участии в расходах Североатлантического альянса и необходимость того, чтобы НАТО готовился к будущим угрозам", — отмечается в сообщении. "Они обсудили вопросы безопасности, а премьер-министр приветствовал операцию США, которая привела к уничтожению главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади и подчеркнул сохраняющуюся важность борьбы с "Даиш".

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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