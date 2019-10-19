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Джулиани добивался выдачи визы в США Шокину

19 октября, 03:35

Джулиани в январе текущего года добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа.

По данным источника телекомпании, Джулиани в январе текущего года добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года. Ранее японский телеканал NHK опубликовал интервью с Юрием Севруком, который временно занимал должность генпрокурора после отставки Шокина. Севрук утверждает, что Байден во время поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.

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CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.

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Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Байден Владимир Зеленский Дональд Трамп шокин Рудольф Джулиани

Источник: ТАСС

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