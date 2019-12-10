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Джулиани хочет завершить отчет по Украине и представить его Минюсту

10 декабря, 06:46

Джулиани ранее побывал в Бухаресте и Киеве

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Адвокат президента США Рудольф Джулиани рассчитывает завершить подготовку доклада о своем антикоррупционном расследовании в Украине до 13 декабря, чтобы представить результаты министру юстиции — генеральному прокурору Уильяму Барру и республиканцам в Конгрессе.

"Я намеревался обрисовать основные контуры отчета и постараться предоставить его в распоряжение республиканцев в Конгрессе, а также генпрокурору в конце этой недели", — сообщил Джулиани в интервью радиопередаче, которую ведет бывший главный стратег президента Дональда Трампа — Стив Бэннон.

"Мне, вероятно, следовало бы подготовить его в среду или четверг", — продолжал Джулиани. "Я не знаю, когда точно он будет опубликован, но к тому времени он должен быть готов. Я работал над ним все выходные", — сказал адвокат.

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Газета The New York Times сообщила 4 декабря, что Джулиани побывал в Бухаресте и Киеве.

"Джулиани находится в Киеве, чтобы "уничтожить" нарратив демократов об импичменте. Но судя из сомнительного набора украинских персонажей, с которыми он встречается, любая информация, которую он пытается выкопать, вероятно будет очень шаткой", – ранее писало издание BuzzFeed.

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США президент импичмент отчет адвокат Украина Дональд Трамп Рудольф Джулиани

Источник: ТАСС

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