Джулиани контактировал с Манафортом: известна причина встреч

Адвокат президента США общался с Манафортом через адвоката в федеральной тюрьме

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани за последние месяцы несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката в федеральной тюрьме. Об этом сообщает The Washington Post.

"Джулиани связался с Манафортом для получения информации о теории Джулиани, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 года против президента Трампа", – говорится в публикации.

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По мнению Джулиани, Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, в своей теории адвокат Трампа заявил, что материалы о Манафорте были поддельные и опубликованы, чтобы способствовать началу расследования против него в США.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал от адвоката главы Белого дома предоставить к 15 октября все документы о разговоре Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского . Джулиани заявил, что у этого комитета нет достаточных полномочий, чтобы принудить его нарушить адвокатскую тайну. Сейл уточнил, что Джулиани на время разбирательства в Конгрессе продолжит работать личным адвокатом главы государства.

Кроме того, мы писали: адвокат Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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