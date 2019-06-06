Джулиани может покинуть должность личного адвоката Трампа — СМИ

Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки

Рудольф Джулиани. Фото: flickr.com/Gage Skidmore.

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани может покинуть команду юристов президента США после того, как закончит с последствиями расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс. Об этом сообщила в четверг газета "Вашингтон экзаминер" со ссылкой на самого Джулиани.

При этом, как отмечает издание, Джулиани уточнил, что готов остаться личным адвокатом хозяина Белого дома, если тот его об этом попросит. "Все зависит от того, буду ли я нужен", — приводит газета слова юриста.

Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил его на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле прошлого года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках проводимого Мюллером разбирательства.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Ранее мы писали, что Байден резко отреагировал на отмененную поездку Джулиани в Украину. Человек Трампа намеревался решить с новоизбранным президентом Зеленским личные политические вопросы.

Напомним, ранее стало известно о планах экс-мэра Нью-Йорка и нынешнего личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с Зеленским в Киеве. Якобы будущего президента Украины хотели убедить дать ход расследованиям двух особо важных для Трампа дел: касательно сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера и расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Однако вскоре стало известно об отмене визита. Причины, названные Джулиани, звучали достаточно угрожающе: "Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей.., я убежден, что президент (Зеленский – ред.) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые – по крайней мере одном случае – явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", – сказал он.

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