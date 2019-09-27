Джулиани пообещал обнародовать доказательства вмешательства Украины в выборы в США

Адвокат американского президента утверждает, что у него есть прямые свидетельства, видеозаписи и документ

Рудольф Джулиани. Фото: flickr.com/Gage Skidmore

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда... не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!", – написал Джулиани.

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Ранее Руди Джулиани рассказал журналистам о своей встрече с близким соратником президента Украины Владимира Зеленского в Мадриде, потребовав возобновить расследование против сына фаворита будущей президентской гонки от демократов Джо Байдена – Хантера.

Как отмечалось, в бытность его отца вице-президентом США Хантер Байден работал в совете директоров украинской газовой компании.

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Кроме того, Джулиани также хочет, чтобы новая власть в Украине доказала незаконное вмешательство Киева в предыдущие выборы президента США на стороне противницы Трампа – демократки Хиллари Клинтон.

Напомним, утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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