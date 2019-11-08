Джулиани вел лживую кампанию против Йованович – СМИ

Его утверждения и обвинения против посла Йованович были безосновательными и не соответствовали действительности - сказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Адвокат президента США Рудольф Джулиани проводил "полную лжи и неверной информации" кампанию в отношении экс-посла США в Киеве Мари Йованович. Такое мнение выразил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая в середине октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Кент давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Господин Джулиани в то время уже несколько месяцев вел полную лжи и неверной информации кампанию в отношении посла Йованович. Я считаю, что господин Джулиани, будучи американским гражданином, имеет гарантированное первой поправкой к конституции США право говорить все, что он хочет, однако он является частным лицом. Его утверждения и обвинения против посла Йованович были безосновательными и не соответствовали действительности", — сказал Кент законодателям.

Реклама

По мнению сотрудника Госдепа, посол была минувшей весной снята с занимаемой должности в результате действий "нечистых на руку украинцев в Украине, а также частных американских граждан" в США.

В тренде Грозит ли Трампу импичмент: украинские политологи дали прогноз

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама