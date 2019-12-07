Джулиани встречался с "сомнительным набором персонажей" в Украине – американские СМИ

Как объяснил цель своей поездки в Украину сам Джулиани, он намеревался снять документальный фильм

Руди Джулиани / Фото: Flickr

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани провел турне в Восточную Европу в разгар процесса импичмента президента США, где встретился с "сомнительным набором персонажей".

Так характеризуют последнюю инициативу Джулиани в Украине американские СМИ, сообщает Укринформ со ссылкой на "Голос Америки".

"Поездка Джулиани в Восточную Европу происходит в то время, когда он столкнулся с огромным вниманием к его причастности к украинскому скандалу", – обращает внимание CNN.

Как объяснил цель своей поездки в Украину сам Джулиани, он намеревался снять документальный фильм для того, чтобы развенчать обвинения демократов и доказать, что вся процедура импичмента – это "большой фарс".

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Агентство Bloobmerg при этом напомнило, что в отличие от "теневого влияния" на Украину, который возглавлял сам Джулиани, существует также официальный канал дипломатии США.

"Джулиани находится в Киеве, чтобы "уничтожить" нарратив демократов об импичменте. Но судя из сомнительного набора украинских персонажей, с которыми он встречается, любая информация, которую он пытается выкопать, вероятно будет очень шаткой", – пишет издание BuzzFeed.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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