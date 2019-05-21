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Единственный производитель ракет для С-400 попал под санкции США

21 мая, 19:23

На этот раз в "черный список" внесли военные предприятия "Авангард" и "Конструкторское бюро приборостроения"

Фото: MilitaryRussia.Ru
Фото: MilitaryRussia.Ru.

Администрация американского президента Дональда Трампа расширила санкции против России из-за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

Как сообщили 21 мая в Госдепартаменте США, в "черный список" попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и два предприятия - "Конструкторское бюро приборостроения" в Туле и Московский машиностроительный завод "Авангард", на котором прошлой осенью прогремел мощный взрыв.

Ограничения в вступили в силу 14 мая 2019 года и будут действовать в течение двух лет. Они запрещают государственным органам США как-либо поддерживать эти организации либо получать от них какие-либо товары, технологии или услуги.

Стоит отметить, что "Авангард" является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400, а тульское КБП считается одним из крупнейших российских оборонных предприятий и занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.

Помимо российских предприятий, санкции были введены также против нескольких организаций в Сирии, включая сирийские военно-воздушные силы и научно-исследовательский центр, а также ливанской шиитской партии "Хезболлах".

Напомним, ранее Соединенные Штаты решили не применять второй пакет санкций по "делу Скрипалей" в рамках своей более широкой стратегии в отношении России.


Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении ответственных лиц за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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Тег США, санкции против России , с-400, С-300, оружие массового поражения, Авангард

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Источник:

Интерфакс

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