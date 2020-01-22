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Его никто не любит: Клинтон жестко прошлась по кандидату в президенты США от демократов

22 января, 12:57

Сандерсу 78 лет, в последних опросах он занимает второе место по популярности после Байдена

Берни Сандерс

Берни Сандерс / Фото: Flickr

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала попавшего в прошлом году в больницу сенатора Берни Сандерса, который претендует на пост президента США от Демократической партии, сообщают западные СМИ со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.

"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, которая выйдет в эфир в марте.

При этом Клинтон отказалась пояснять, поддержит ли она Сандерса, если тот станет кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах.

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Сандерсу 78 лет, он является сенатором от штата Вермонт и в последних опросах общественного мнения, как правило, занимает второе место по популярности после Джо Байдена. На предыдущих выборах в 2016 году Хиллари Клинтон в упорной борьбе обошла Сандерса в гонке за выдвижение от партии и стала кандидатом от Демократической партии, проиграв в итоге выборы Дональду Трампу.

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выборы в США Хиллари Клинтон Сандерс

Источник: Интерфакс

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