Экипаж Crew Dragon перешел на МКС и рассказал о первой ночи в космосе

Члены экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого уже окрестили историческим событием в истории космонавтики, компании SpaceX астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен в воскресенье, 31 мая, успешно перешли на борт Международной космической станции (МКС).

"Добро пожаловать, Боб и Даг. За миссией следил весь мир, мы очень гордимся тем, что вы сделали для нашей страны, подарив вдохновение всему миру", – отметил директор НАСА Джеймс Брайденстайн.

Даглас Херли выразил благодарность НАСА и SpaceX, отметив, что счастлив оказаться на борту комплекса.

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"Для нас честь быть малой составляющей этой миссии", — подчеркнул он.

В свою очередь Бенкен отметил, что техническое оснащение Crew Dragon позволило астронавтам поспать около семи часов. По его словам, в первую ночь в космосе бывает трудно уснуть.

Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был предусмотрен восьмичасовой сон.

Между тем, не обошлось и без мелких неприятностей. Так при переходе с корабля на МКС один из астронавтов ударился головой. На трансляции видно, что Харли постоянно держится за место удара.

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Отметим, что на МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток. После завершения миссии астронавты вернутся на Землю кораблем Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Киеву), а в 13:02 (20:02 по Киеву) астронавт НАСА Крис Кэссиди открыл люк, предварительно проведя процедуру выравнивания давления на его борту и в переходном шлюзе.

Напомним, что Crew Dragon был запущен в космос накануне ночью с помощью ракеты-носителя Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

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