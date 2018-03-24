Экипаж космического корабля "Союз МС-08" перешел на борт МКС

Сегодня, 12:11

Американские астронавты выйдут в космос через шесть дней после прибытия на станцию, российские – в августе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Три члена экипажа космического корабля "Союз МС-08", запущенного с Байконура в среду, 23 марта, после проверки герметичности стыковки перешли на борт Международной космической станции (МКС).

В составе экипажа корабля "Союз МС-08" члены длительной экспедиции МКС-55/56 – астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

Американские астронавты выйдут в открытый космос всего через шесть дней после прибытия на станцию.

"У Эндрю Фойстела будет задача по установке внешних беспроводных антенн, потому что к нам приходит очень много данных и их надо обрабатывать. У меня будут очень интересные задачи по работе с манипулятором.Совместно мы займемся переносом тех самых камер, при помощи которых мы получаем красивое изображение Земли", – сказал астронавт NASA, бортинженер корабля "Союз МС-08" Ричард Арнольд перед полетом.

Российские космонавты для выполнения ряда научных экспериментов и запуска наноспутников выйдут в открытый космос в августе.

"Большая часть работ на орбите будет посвящена науке, 85% работ будут проводиться в рамках эксперимента "Икарус": будет устанавливаться большая антенна, чтобы изучать основные пути миграции птиц. Будем изучать пути их полетов. Это может влиять на изменение летных трасс, например, воздушных судов. К тому же птицы являются разносчиками заболеваний, важно понимать, как происходит их миграция", – отметил командир корабля Олег Артемьев.

Как сообщалось, российский астронавт на МКС решил устроить "летные испытания" на пылесосе  из-за частых вопросов о полетах на нем.

Напомним, в сентябре прошлого года российский космонавт показал видео полярного сияния с орбиты Земли. Полярным сиянием или авророй называют свечение верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Недавно сообщалось, что японский астронавт похвастался изменениями тела за три недели в космосе
космос, мкс, астронавты
Источник:

Интерфакс

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