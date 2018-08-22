Экс-адвокат президента США рассказал, на какое преступление толкнул его Трамп

Что было преступлением для Коэна, является и преступлением для главы Белого дома

После того, как сотрудники ФБР взяли под стражу бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, обвиненного в мошенничестве, тот заявил в суде под присягой, что глава государства ранее дал ему указание совершить преступление.

Об этом Коэн заявил во время судебного заседания в федеральном суде в Манхэттене, сообщает Reuters.

Коэн заявил, что перед президентскими выборами 2016 года Трамп поручил ему организовать выплаты, чтобы заставить замолчать двух женщин, которые заявили, что у них есть отношения с Трампом.

Коэн заявил, что провел выплаты "по согласованию с кандидатом на федеральное управление и по указанию его" за их молчание.

Согласно показаниям, $130 тысяч получила звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, а бывшей модели Playboy Карен Макдугал заплатили $150 тысяч.

Коэн не назвал Трампа в суде, но его адвокат, Лэнни Дэвис, впоследствии сказал, что он имел в виду президент США.

"Сегодня он (Коэн) встал и засвидетельствовал под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам за главную цель влияния на выборы", – сказал Дэвис в своем заявлении.

"Если эти выплаты были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не стать преступлением для Дональда Трампа?" – добавил он.

Большинство экспертов по правовым вопросам заявляют, что действующему президенту не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, но Конституция позволяет Конгрессу провести процедуру импичмента и лишить его должности.

Обвинение Коэна увеличивает политическое давление на Трампа перед проведением выборов в Конгресс в ноябре, на которых демократы попытаются восстановить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Коэн втайне записал разговор с Трампом, в котором обсуждался вопрос выплаты бывшей модели Playboy, которая заявила о романе с будущим американским президентом, сообщает The New York Times со ссылкой на юристов и информированные источники.

По словам собеседников издания, запись была сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.