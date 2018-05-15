Экс-депутат, предлагавший сдать Крым в "аренду", вызван в США на допрос по "российскому делу" – СМИ

Андрей Артеменко будет давать показания по вмешательству России в американские выборы и связи с юристом Трампа

Бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко, лишенного украинского гражданства в 2017 году, вызвали на допрос в присутствии большого жюри присяжных, работающего по расследованию российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Такая информация опубликована американской газетой Politico.

Расследование проводится специальным прокурором Робертом Мюллером, из офиса которого и пришла повестка Артеменко.

"Я получил повестку на прошлой неделе", – сказал сам Артеменко изданию, уточнив, что намерен предстать перед жюри в пятницу, как и намечено. Он не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что речь скорее всего пойдет у предложенном им плане урегулирования украинского конфликта, о котором он говорил с юрисконсультом президента США Дональдом Трампом Майклом Коэном.

По информации СМИ, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма и его аннексии Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности того, что Украина "сдаст в аренду" полуостров России на срок от 50 до 100 лет.

В феврале 2017 года Артеменко в интервью телеканалу CNN рассказал, что во время короткой встречи, состоявшейся в одном из ресторанов в нью-йоркском районе Манхэттен, ознакомил с этим планом Майкла Коэна, который в свою очередь, по словам депутата, предложил передать этот план Майклу Флинну, занимавшему в то время пост помощника президента по национальной безопасности.

Коэн со своей стороны признавал сам факт встречи с Артеменко, утверждая, что не передавал Белому дому никаких планов по нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также по отмене антироссийских санкций. При этом юрист отмечал, что не видит ничего предосудительного в том, что он гипотетически мог это сделать. Их встречу устроил предприниматель Феликс Сэтер, в прошлом имевший деловые связи с Трампом.

После публикаций на эту тему против Артеменко на Украине возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Позже Верховная рада лишила его депутатского мандата, а Государственная миграционная служба запретила ему въезд в страну. В мае 2017 года в ГМС сообщили, что в соответствии с указом главы государства Артеменко утратил гражданство страны.