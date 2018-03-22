Экс-глава ЦРУ уверен, что у России "есть что-то на Трампа"

Сегодня, 03:45

Наличие компромата, по его словам, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту 

фото AFP
фото AFP

У России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа, который ранее прокомментировал в Twitter свой звонок президенту РФ Владимиру Путину после выборов в России. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.

Наличие компромата, по его словам, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", – заявил бывший глава ЦРУ.

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Напомним, Трамп ранее в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.
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