Экс-президент США попал в больницу с переломом: подробности

Джимми Картер не падает духом, несмотря на легкий перелом

Джимми Картер. Фото: REUTERS/John Amis

Бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер, который в последние годы неоднократно попадал в больницы, вновь госпитализирован.

По данным Associated Press, 39-ый хозяин Белого дома получил травму в результате падения в собственном доме в городе Плейнс, штат Джорджия. Его доставили в медцентр Phoebe Sumter.

В то же время, в некоммерческой организации Carter Center утверждают, что речь идет о "небольшом переломе костей таза". При этом 95-летний экс-президент сохраняет хорошее расположение духа.

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Стоит отметить, что ранее в этом году с Джимми Картером произошел аналогичный инцидент – в мае он сломал бедро, после чему ему пришлось делать операцию.

На посту президента США он находился с 1977 по 1981 год.

Как мы уже сообщали, в этом году, когда Картеру исполнилось 95 лет, он побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.

Также пару лет назад сообщалось о госпитализации Джимми Картера в Канаде. Тогда экс-президенту понадобилась помощь медиков из-за обезвоживания, которое он получил, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества".

В прошлом месяце во Франции скончался бывший глава государства Жак Ширак. Мужчина ушел из жизни на 87-м году жизни.

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