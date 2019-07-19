Экс-сотрудник разведки США станет помощником генсека НАТО —СМИ

Большая часть работы помощника генсека будет направлена на улучшение обмена разведданными по наращиванию Россией военной мощи

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Бывший глава центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Министерства обороны США Дэвид Кэттлер, ныне занимающий руководящую должность в аппарате директора Национальной разведки, займет пост помощника генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг по вопросам разведки и безопасности. Об этом сообщила The New York Times.

По данным издания, эту информацию ему уже подтвердила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. СМИ отмечает, что на посту помощника генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Кэттлер сменит представителя Германии Арнда Фрейтага фон Лорингхофена, который первым занял эту должность после ее создания в октябре 2016 года.

Тогда сообщалось, что большая часть работы помощника генсека будет направлена на улучшение обмена разведданными по наращиванию Россией военной мощи, а также на устранение дублирования разведывательной деятельности в гражданской и военной сферах. Помимо этого, в сферу его ответственности входит улучшение обмена разведданных в области борьбы с терроризмом. Газета отмечает, что официально о назначении бывшего главы контртеррористического центра военной разведки США помощником генсека НАТО будет объявлено в скором времени.

Столтенберг подтвердил готовность всех государств-членов действовать в соответствии со статьей устава организации о коллективной оборонев случае нападения России на одну из стран блока, напомнив о расширение географии присутствия войск НАТО вблизи границ РФ.

Генсек также отметил готовность НАТО дать "скоординированный ответ" на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с США, назвав путем к спасению договора уничтожение Россией нарушающих сделку ракет 9М729.

Напомним, что накануне замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг подтвердил, что у США нет прерогативы решать, исключать ли Турцию из Альянса. По его словам, такое решение страны НАТО должны принять вместе.

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