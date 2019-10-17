Экс-советник госсекретаря США заявил, что ушел в отставку из-за политики Трампа в отношении Украины

По мнению Маккинли, нынешний президент США таким образом выстроил политику в отношении Киева, что не у дел остались ряд дипломатов

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Бывший старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что подал в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой в отношении Украины администрацией Дональда Трампа. Его показания приводит газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых слушаний.

По мнению Маккинли, нынешний президент США таким образом выстроил политику в отношении Киева, что не у дел остались ряд дипломатов, до этого успешно строившие карьеру в Госдепартаменте. Он подчеркнул, что последним аргументом в пользу того, чтобы отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей, для него стал отзыв посла США в Украине Мари Йованович. Маккинли выступал в Конгрессе по собственному желанию.

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На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Маккинли подал в отставку в связи с "неспособностью госсекретаря Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом в Украине". Помпео в свою очередь отрицает, что отставка его старшего советника каким-либо образом связана со скандалом вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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