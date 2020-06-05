Экс-советник президента США рассказала, как Россия вмешивалась в выборы в Штатах

Россия воровала электронные письма и вбрасывала компромат на неугодных кандидатов, говорит Селест Воллендер

Россия проводит в демократических странах спецоперации с целью ослабить их демократические институты и усилить свое влияние.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявила советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Евразии в 2013-2017 годах и бывший заместитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Селест Воллендер.

Она отметила, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году через социальные сети, проводила как открытые, так и тайные операции, похищала электронную переписку, вбрасывала компромат на нежелательных ей кандидатов.

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"Все это проявлялось во многих измерениях и включало много элементов. Россия играла на существующих проблемах и противоречиях американской внутренней политики. Россия не создает политический плюрализм в Соединенных Штатах. Она эксплуатирует его в свою пользу, радикализирует его и направляет к экстремальным проявлениям", – подчеркнула экс-советник президента США.

Она подчеркнула, что эксперты и данные разведки подтверждают: российские спецоперации такого рода продолжаются.

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"Они делали это в 2018 году во время наших выборов, правда, менее эффективно. Но они уже проводят и готовят дальнейшие операции на 2020-й", – сказала Селест Воллендер.

"Российские агенты умело приспосабливаются к новым реалиям, учатся, адаптируются, но они и в дальнейшем эксплуатируют, обостряют и максимально провоцируют любую возможность усилить негативные настроения в отношении Украины и США", – добавила она.

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Экс-советник президента США также подчеркнула: чтобы подорвать такие операции и их эффективность, нужно их освещать и поощрять граждан "быть бдительными, не позволять обмануть себя, не позволять манипулировать собой, проверять информацию, противостоять попыткам настроить их против того, что на самом деле является здоровым плюрализмом в обеих наших странах".

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году .

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