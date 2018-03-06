Экс-советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"
Также Нанберг назвал направленную ему повестку "абсолютно нелепой"
Бывший советник президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг отказался давать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters.
"Я не собираюсь сотрудничать. Почему я должен тратить 80 часов на мои переписки со Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном", – сказал Нанберг.
Также Нанберг назвал направленную ему повестку "абсолютно нелепой" и отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.
"Это совершенная нелепость считать, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией", – сказал Нанберг в интервью Washington Post и CNN.
Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда тот еще занимался бизнесом, и таким образом стал одним из его первых политических советников, однако был уволен из предвыборного штаба в августе 2015 года, до начала самой активной фазы предвыборной кампании.
Ранее в США опубликовали служебную записку членов Демократической партии о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".
Ранее Трампа удивило, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы не коснулось Обамы.
Также сообщалось, что американским дипломатам запретили наблюдать за выборами президента РФ.