Экс-советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"

Сегодня, 03:05

Также Нанберг назвал направленную ему повестку "абсолютно нелепой"

фото AFP
фото AFP

Бывший советник президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг отказался давать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Я не собираюсь сотрудничать. Почему я должен тратить 80 часов на мои переписки со Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном", – сказал Нанберг.

Также Нанберг назвал направленную ему повестку "абсолютно нелепой" и отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.

"Это совершенная нелепость считать, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией", – сказал Нанберг в интервью Washington Post и CNN.

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Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда тот еще занимался бизнесом, и таким образом стал одним из его первых политических советников, однако был уволен из предвыборного штаба в августе 2015 года, до начала самой активной фазы предвыборной кампании.

Ранее в США опубликовали служебную записку членов Демократической партии о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

Ранее Трампа удивило, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы не коснулось Обамы.

Также сообщалось, что американским дипломатам запретили наблюдать за выборами президента РФ.
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