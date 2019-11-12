Экс-советник Волкера заявил, что Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте с украинскими корабрями в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Такие показания дал под присягой американским законодателям экс-советник бывшего спецпредставителя США в Украине Кристофер Андерсон.

Он 30 октября выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована 11 ноября.

"В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию. В тот вечер 25 ноября я направил сообщение на тот момент спецпредставителю США в Украине Курту Волкеру о том, что президент Дональд Трамп наложил запрет на любые заявления Белого дома по этой теме", — отметил Андерсон, пояснив, что узнал о решении из телефонного звонка. Он добавил, что опубликовал реакцию Волкера на инцидент в Керченском проливе на странице спецпредставителя США в Украине в Twitter.

Реклама

Экс-советник Волкера предположил, что такого рода решение могло быть принято "в связи с желанием получить больше информации" об инциденте. "Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах", — отметил он. "Заявление было, госсекретарь Майкл Помпео выступил с заявлением на следующий день. Постпред США при ООН Никки Хейли в конце концов тоже довольно быстро выступила с заявлением. Но аналогичное заявление от Белого дома, о котором мне было бы известно, так и не последовало", — заключил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине.

Напомним, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал, как экипаж вел себя во время похода.

Больше о нападении россиян и захвате украинских моряков смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама