Экс-звезда реслинга стал мэром американского города

Сегодня, 18:25

Он обыграл свою соперницу от партии Демократов набрав 65% голосов

Фото: si.com
Фото: si.com

Звезда WWE и в прошлом профессиональный рестлер Гленн Якобс победил на выборах в мэры города Ноксвилл, штат Теннесси, США. Об этом пишет Newsweek.

Участие в выборах он принимал от Республиканской партии. Его основным лозунгом было снижение налогов и улучшение уровня инфраструктуры и "прозрачности". Он обыграл свою соперницу от партии Демократов набрав 65% голосов. 

Напомним, ранее в США на 64-м году жизни скончался известный рестлер Леон Уайт, знакомый зрителям под псевдонимом Биг Ван Вейдер. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление его сына борца Джесси Уайта. По данным издания, месяц назад у 63-летнего рестлера была диагностирована пневмония, все это время он боролся с болезнью, но не выдержало сердце. 

Ранее мэром американского города Рэббит-Хэш, штат Кентукки, снова стала собакаНовым градоначальником будет трехлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро (Brynneth Pawltro). Пес одержал победу над курицей, котом, ослом и другими кандидатами, которые участвовали в выборах.
США, мэр, победа, рестлинг

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