Эксперт рассказал, что подпитывает терроризм в США

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Трагедии в Эль-Пасо (штат Техас. – Ред) и Дейтоне (штат Огайо. – Ред), где в результате стрельбы в минувшие выходные погибли и получили ранения более 80 человек, свидетельствуют о беспрецедентном кризисе в США, однако быстрого решения этой проблемы нет. Об этом заявил эксперт Совета по международным отношениям Брюс Хоффман.

"Эту проблему быстро не решить, — считает он. — США столкнулись с беспрецедентным кризисом. Акты насилия с применением огнестрельного оружия стали повседневными, как это ни трагично звучит. Тот факт, что такие события происходят снова и снова, внушает отчаяние, в то время как отдельные лица, черпающие информацию на сайтах в интернете, где пропагандируются злобные идеи исключительности и теории заговоров, берутся за оружие и совершают нападения, столь похожие одно на другое".

По мнению эксперта, эти вылазки — "продукт социальных платформ XXI века, которые охватывают широкую аудиторию, и расисты, антисемиты, ксенофобы и те, кто верит в теории заговоров, используют их для того, чтобы распространять свои идеи и адресовать их лицам со схожими взглядами, которые восприимчивы к этим призывам к насилию".

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"Проблема в том, — подчеркивает эксперт, — что эти вспышки насилия не подстегиваются, как было прежде, какой-то конкретной террористической организацией или лидером террористов. Они в значительной мере обусловлены порочной приверженностью людей к теориям заговоров и гневными выпадами в адрес иммигрантов". Такие взгляды, а также доступность оружия делают, по мнению эксперта, неизбежными трагедии.

По мнению эксперта, для нового законодательства по борьбе с терроризмом необходимо "выработать новые подходы к угрозе, источником которой являются интернет-платформы".

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Совет по международным отношениям — одна из старейших в США некоммерческих организаций в своей области. Она была учреждена в 1921 году, в ней состоят около 4 тыс. 900 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.

Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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