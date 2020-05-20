Эксперт рассказала, зачем России "замороженный" конфликт в Украине

Украина для России является одной из ведущих целей дезинформации

Россия, в которой недавно сделали циничное заявление по Крыму, эксплуатирует нерешенные конфликты в Украине, чтобы иметь рычаги влияния. Об этом заявила эксперт Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Сандра Светока, сообщает украинская служба "Голоса Америки".

"Без решения этих конфликтов Россия всегда будет сохранять рычаг воздействия против стран, которые страдают от замороженных конфликтов. Этот рычаг может быть использован для раздувания конфликтов между странами и внутри них", – сказала она.

Эксперт отметила, что Украина считается одной из ведущих целей дезинформации из России.

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"Речь идет о неурегулированных вопросах о границах, нерешенных внутренних этнических спорах, религиозных дискуссиях, возможно, каких-то исторических событиях или исторических точках зрения, когда две этнические или социальные группы имеют разные взгляды. Нацеленные на причинение вреда субъекты всегда пытаются использовать такие дискуссии внутри общества для создания и дальнейшего развития конфликта", – добавила Сандра Светока.

Напомним, ранее США обвинили Россию в дезинформациии. Американские чиновники считают, что Москва использует контролируемые государством средства массовой информации, а также фальшивые новостные страницы в интернете и подставные лица в социальных медиа для распространения дезинформации о коронавирусе.

Более того, в Госдепе считают, что Россия использовала тысячи учетных записей в социальных сетях для распространения паники.

Также мы рассказывали, что в России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций.

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