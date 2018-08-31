Эксперт: Трамп не зря готовится к космической войне – Россия и Китай не дремлют

Как подчеркивает журналист, в космосе уже стало "тесно", и другие страны активно работают над методами ведения войны на орбите

Месяц назад над американской базой в Гренландии, предназначенной для раннего обнаружения баллистических ракет, пролетел "таинственный огненный шар"; ученым в итоге удалось установить, что это был метеорит, однако Пентагон "определенно успел понервничать", пишет обозреватель The Times Роджер Бойс. Как подчеркивает журналист, американские вооруженные силы больше всего на свете боятся того, что их "ослепят и внезапно сделают уязвимыми для первого удара".

По мнению Бойса, зависимость от спутников, которые сегодня используются повсеместно — и, в том числе, конечно же, военными, — представляет собой "глубокую уязвимость" для всех стран мира, и США далеко не исключение. Именно поэтому гренландский "огненный шар" стал аргументом в пользу "очередного прожекта" президента Трампа — создания в США отдельных космических сил наряду с армией, флотом и ВВС, считает журналист.

Хотя инициативу Трампа успели осмеять комики и раскритиковать противники, которые, среди прочего, спрашивали у президента, когда и как он будет решать "земные проблемы", на деле различия между тем, что происходит на земле, и тем, что случается в космосе, уже не существует, констатирует Бойс.

"Космос милитаризуют еще с тех пор, как русские отправили на орбиту первый Sputnik; геостационарная орбита имеет стратегическое значение, а это значит, что рано или поздно за нее будут сражаться", — поясняет обозреватель The Times.

Как подчеркивает автор, Китай еще в 2007 году уничтожил собственный отработавший свое спутник при помощи ракеты, продемонстрировав, что обладает точным оружием для "уничтожения целей в космосе", тогда как Россия вот уже некоторое время успешно испытывает собственное ракетное вооружение такого рода. Это показывает, что западным политикам следует как минимум найти способ защитить свои спутники от атаки, убежден он.Между тем, если идея Трампа все-таки "взлетит", то "думать придется гораздо шире" — ведь уже сейчас в мире ведутся работы по оснащению спутников лазерами для подавления сенсоров других спутников и специальными устройствами для создания помех, не говоря уже о кибератаках на наземные станции управления спутниками, которые уже давно считаются одним из наиболее вероятных первых шагов в случае масштабной войны, перечисляет журналист.

Итак, космос слишком долго остается "обителью писателей-фантастов и слегка ботанообразных офицеров, получающих зарплату за просиживание штанов в министерствах обороны и написание тревожных докладных записок о будущем, которые никто не читает", констатирует Бойс. Между тем главная проблема с инициативой Трампа заключается в том, что американский президент не отличается постоянством: не исключено, что он, вдохновляясь примером Рональда Рейгана, хочет ради уступок со стороны России и Китая создать очередную программу "звездных войн" — ведь она все-таки встревожила когда-то Москву настолько, что та заключила с Вашингтоном важные соглашения об ограничении ядерного оружия, отмечает журналист.

Если это так, и Трамп, едва получив нужные ему уступки, сразу же откажется от своего проекта, то это будет ошибкой, уверен автор. В космосе уже стало "тесно", там существуют угрозы, и искать пути для их нейтрализации — совершенно справедливый подход, пишет Бойс.

"План Трампа может кому-то показаться очередным поводом поиздеваться над президентом, но это уж точно никакой не фокус", — подытоживает он.

Напомним, ранее высокопоставленный американский генерал Терренс О'шонесси, который возглавляет Северное командование США, что материковая Америка, которая считалась недосягаемой для иностранных армий со времен окончания Холодной войны, теперь находится под угрозой современного российского и китайского оружия.

Недавно специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну.