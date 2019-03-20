Эксперты из США уверяют, что не нашли доказательств активности на испытательном полигоне в КНДР

Специалисты уверяют, что ракеты-носителя на полигоне нет

Фото: AFP

Эксперты из США уверяют, что не нашли доказательств активности на испытательном полигоне в КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg 2019-03-20T00:18:13+02:00 США Специалисты уверяют, что ракеты-носителя на полигоне нет

Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни в КНДР, которая бы говорила о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков.

"Хотя недавняя активность на полигоне Сохэ, судя по всему, свидетельствует о том, что он снова находится в рабочем состоянии после того, как КНДР приняла меры по его свертыванию летом 2018 года, не было зафиксировано никакой значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке. Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет ", — говорится в документе.

Ранее Общественное радио США со ссылкой на проведенный анализ снимков с коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний. Представитель Госдепартамента США заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4".

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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