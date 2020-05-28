Эксперты из США предупредили о недостатках тестов на антитела к коронавирусу

Наличие иммунного ответа на вирус не означает, что человек не заболеет COVID-19

Тесты на антитела к новому коронавирусу не являются надежным критерием для определения, защищен ли человек от заражения в будущем. Об этом говорится в рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Как отмечается, антитела чаще всего могут быть обнаружены через 1-3 недели после появления симптомов. К этому времени человек уже является менее заразным и у него выработался определенный иммунитет от будущей инфекции.

Однако само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова, объяснили в Центре. На сегодняшний день этот вопрос только изучается в медицинских и научных кругах.

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Кроме того, как отмечается, тесты дают более точные результаты, если заболевание сильно распространено среди населения. А если оно затронуло лишь небольшой процент тестируемых, даже крайне низкий предел погрешности теста приведет к сильному росту числа ошибок.

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Также некоторые тесты могут дать ложные положительные результаты потому, что человек имел другие типы коронавируса. Некоторые переболевшие СOVID-19 не иметь антитела в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить.

В связи с этим Центр по контролю и профилактике заболеваний не рекомендует использовать результаты тестов на антитела для того, чтобы изменять уровень защитной одежды для медработников, имеющих положительный результат; для принятия решений по размещению лиц в определенных группах, например, в общежитиях или в разных помещениях тюрьмы; и по возвращению отдельных лиц на работу.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

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