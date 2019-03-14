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Эксперты США: Россия на украинских выборах отработает схему вмешательства в американские

Сегодня, 22:19

Имеются убедительные доказательства того, что Россия в той или иной степени вмешивалась в выборы за рубежом

Фото: Сегодня
Эксперты США: Россия на украинских выборах отработает схему вмешательства в американские //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg США Имеются убедительные доказательства того, что Россия в той или иной степени вмешивалась в выборы за рубежом

Россияне могут использовать приближающиеся украинские выборы в качестве испытательного полигона для проверки инновационных форм вмешательства, которые в случае успеха могут быть применены против США в ходе президентской кампании 2020 года. Об этом, суммируя комментарии экспертов, пишет The Washington Post.

"Я рассматриваю Украину как отправную точку, когда речь идет об иностранном вмешательстве в выборы, потому что для России на карту поставлено многое. Мы не знаем заранее, какие технологии будет использовать Россия. Мы знаем, что они будут придумывать все более и более изощренные методы. Вот почему мы должны быть на передовой, наблюдая за тем, что они на самом деле делают", – заявил в интервью изданию бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Издание отмечает, что у США имеются убедительные доказательства того, что русские в той или иной степени вмешивались в выборы за рубежом, используя традиционную пропаганду, манипулируя платформами социальных сетей и в некоторых случаях незаконно финансируя союзников. Расмуссен указал на недавний отчет французского министерства иностранных дел, в котором говорится, что Россия несет ответственность за 80 процентов дезинформационной деятельности в Европе, и на недавнее заявление Microsoft о том, что компания нейтрализовала попытки Москвы произвести фишинг серверов европейских аналитических центров.

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Что касается Украины, то чиновники нервничают по поводу того, что агенты Кремля могут попытаться взломать сети различных кандидатов или отключить телефоны, электрические сети и, возможно, даже системы управления аэропортами. Их намерения могут варьироваться от препятствования действиям по обеспечению явки избирателей на выборы и попыток заставить правительство выглядеть некомпетентным в самые неподходящие моменты просто до создания массового хаоса.

Западные наблюдатели также обеспокоены тем, что Россия может попытаться взломать сайт украинских выборов, чтобы опубликовать ложные результаты в стремлении посеять сомнения в достоверности реальных результатов.

"Нам нужно уделять больше непосредственного внимания Украине, потому что она не является частью НАТО, и она во многом является символом некоторых происходящих событий. Мы все еще недооцениваем Россию. Путин просто явный диктатор. Раньше я была советским экспертом, я смотрю на свою библиотеку и думаю, что это археология. Нет! Они пытаются восстановить систему и используют эти асимметричные инструменты", – заметила бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, Россия меняет стратегию и готовятся к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Российские интернет-тролли распространяют политически провокационные сообщения через фейковые аккаунты в социальных сетях. 

Ранее издание Vanity Fair писало, что в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране. А кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах

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Тег технологии, выборы, Расмуссен, выборы президента, Выборы президента Украины 2019, Выборы президента США-2020

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