Экстремальный режим пожарной опасности объявлен в Калифорнии

На территории севера и юга Калифорнии насчитывается десять крупных природных пожаров

Фото: REUTERS/Gene Blevins

Национальная метеорологическая служба США объявила экстремальный красный режим пожарной опасности для юго-востока штата Калифорния. Погодных условий, настолько содействующих природным пожарам, "не наблюдалось в новейшей истории", говорится в предупреждении, размещенном на сайте службы.

Она прогнозирует сочетание ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составит в среднем 31,3 м/с и местами будет достигать 35,7 м/с. "Любое возникающее возгорание будет распространяться стремительно", — предостерегла служба.

Схожие погодные условия ожидаются на юге штата Невада и на северо-западе штата Аризона.

На территории севера и юга Калифорнии насчитывается десять крупных природных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата. Губернатор Гэвин Ньюсом посетил зону возгорания, охватывающего площадь более 202,34 га на юге Калифорнии. Пожар вынудил отменить занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В зоне эвакуации этого района расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий.

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Сильный пожар бушует севернее города Сан-Франциско. Как сообщил во вторник департамент пожарной охраны штата, огнем охвачены в общей сложности 30,519 тыс. га, сгорели 124 здания, в том числе 57 жилых домов. Из районов, которым угрожает огонь, эвакуированы в общей сложности 156 тыс. человек. Пока пожарным удалось погасить огонь на 15% площади.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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