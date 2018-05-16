Электрокар Tesla Model S разбился в лепешку об пожарную машину в США

Сегодня, 06:09

ДТП в Юте уже прокомментировал глава Tesla Илон Маск

Фото: sjc.utah.gov
Фото: sjc.utah.gov

В штате Юта седан Tesla Model S разбился о пожарную машину на светофоре. Водитель машины сказала сотрудникам полиции штата Юта, что автомобиль работал в режиме автопилота, пишет USA Today.

Женщина также сказала полиции, что она смотрела на свой телефон до столкновения и оценивала скорость машины примерно в 60 миль в час (97 км/ч), что согласуется со свидетельствами очевидцев. По словам сержанта полиции Сэма Уинклера из полицейского управления города Саут-Джордж, результатом ДТП стали смятая передняя часть для электрокара и всего лишь сломанная нога для водителя.

Уинклер сказал, что полиция продолжает расследование аварии, и будет работать с Tesla для сбора информации о транспортных средствах с компьютеров Model S в ближайшие дни. Cвидетельства очевидцев указывают, что Model S не замедлялась или не отклонялась, когда она врезалась в заднюю часть грузовика, который стоял на светофоре в дальнем правом ряду.

ДТП в Юте уже прокомментировал глава Tesla Илон Маск.

"Что действительно удивительно в этой аварии, так это то, что Model S попала в аварию со скоростью 60 миль в час, а водитель только сломал лодыжку. Столкновение на этой скорости обычно приводит к тяжелой травме или смерти", – написал Маск в своем блоге.

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Маск также пожаловался на средства массовой информации, которые, по его словам, замалчивают 40 000 ежегодных смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в США, и признал, что, хотя технология не идеальна, "система, которая в целом спасает жизни и уменьшает травмы, должна быть выпущена".

Напомним, в США взорвался электромобиль Tesla: водитель погиб. По неизвестным причинам кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. К сожалению, водитель не выжил.

Ранее сообщалось, что в США расследуют гибель водителя автомобиля Tesla, который ехал в режиме автопилота.

Также мы писали, что водителя Tesla, пересевшего на пассажирское кресло в режиме автопилота, лишили прав.
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Источник:

Новое время

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