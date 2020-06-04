Эпидемия коронавируса бушует в США: заразились более 1,9 миллиона человек

Инфекция уже унесла жизни более 109 тысяч американцев

В Соединенных Штатах Америки, где обещают в скором времени создать вакцину от нового коронавируса, растет число больных COVID-19. С начала эпидемии этим вирусом заразились 1 901783 американцев. Об этом говорят данные портала Worldometer.

Не лучше в США ситуация и со смертностью от коронавируса. Опасная инфекция уже унесла жизни 109 142 жителей страны. Вылечить от COVID-19 медикам удалось 688 670 инфицированных. На данный момент в Штатах уровень смертности на 1 млн населения составляет 330 человек.

Всего же в мире число зараженных коронавирусом составляет 6 573 568. Их них 388 041 человек скончался. 170 532 больных удалось спасти от коварного недуга.

Реклама В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Напомним, Белый дом во главе с Дональдом Трампомвыбрал пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. Речь идет о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Также ранее сообщалось, что в Госдепе США могут создать аналог ВОЗ. Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама