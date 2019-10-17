Эрдоган – мой друг: Трамп рассказал, почему не понадобятся новые санкции против Турции

Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем, - заявил Трамп

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Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся.

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает", — сказал американский лидер.

"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем", — добавил Трамп. "Честно говоря, он мощный лидер, он жесткий человек, сильный человек, и он поступил правильно, и я действительно ценю это и буду ценить в дальнейшем", — отметил хозяин Белого дома.

"Турция обладает огромной военной силой, Турция — наш друг, наш сосед, и они являются членами НАТО. Теперь им не придется убивать миллионы людей, и миллионам людей не придется убивать их. Это была бы война, к которой присоединилось бы множество других групп, она бы не ограничилась лишь противостоянием Турции и курдов", — убежден Трамп.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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