Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии

Главы Турции и США договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков террористической организации ИГИЛ

Фото: Getty Images

Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/522/6de/5c45226de2680.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/522/6de/5c45226de2680.jpg 2019-01-21T03:26:00+02:00 США Главы Турции и США договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков террористической организации ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности страны взять на себя обеспечение безопасности в сирийском Манбидже, следует из заявления администрации главы турецкого государства.

"Сегодня наш президент провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG (Рабочая партия Курдистана – ред.) дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении.

Как сообщается, в ходе беседы президент Турции выразил главе США соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта, совершенного на минувшей неделе в сирийском Манбидже.

По мнению Эрдогана, это было провокацией, направленной на срыв процесса вывода американских войск из Сирии.

Главы Турции и США договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков террористической организации ИГИЛ и предотвратить возрождение группировки.

"Лидеры также договорились ускорить начатые главами генштабов двух стран переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии", - добавляется в заявлении.

Напомним, прошлым летом в результате диверсии террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор погибли четверо американских солдат.

Мы также писали, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над ИГИЛ. Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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