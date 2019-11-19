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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400

19 ноября, 12:25

Американский президент признал право Турции на покупку российских систем, сказал Эрдоган

Эрдоган и Трамп. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Эрдоган и Трамп. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - сообщил турецкий лидер во время выступления в Анкаре.

Ранее Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре самолетов F-35 на фоне конфликта из-за С-400 стала более позитивной.

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"Мы предложили создать совместную комиссию для решения вопроса с С-400. США говорят, что С-400 – это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

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Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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Дональд Трамп с-400 Реджеп Эрдоган

Источник: ТАСС

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