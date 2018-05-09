Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Вчера, 21:05

Американский штат Канзас признал Голодомор геноцидом украинского народа

фото: Данил Павлов
фото: Данил Павлов

Американский штат Канзас признал Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"Прокламацию, которая провозглашает 2018 год – годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер", – сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Канзас стал десятым американским штатом, принявшим подобное решение. Голодомор в Украине до этого признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Напомним, что парламенты 14 стран мира признали Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, президент также призвал страны-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

Напомним, ранее   президент заявил  о необходимости принятия в Украине закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

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Голодомор 1932-1933 годов считают геноцидом украинского народа, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим потерям в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа такие страны: Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша и Венгрия. Некоторые государства осудили Голодомор как акт уничтожения человечества в официальных обращениях. Это Андорра, Аргентина, Бразилия, Ватикан, Испания, Италия, Словакия, США, Чехия, Чили.
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Источник:

"Сегодня"

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