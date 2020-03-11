Еще три сотни пассажиров покинули зараженный коронавирусом лайнер, де находятся украинцы

Около двух третих из почти 300 пассажиров являются калифорнийцами

Почти 300 пассажиров покинули круизный лайнер "Grand Princess", который пришвартован в порту Окленда и на котором у 21 человека был выявлен коронавирус.

Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

Около 2/3 из почти 300 пассажиров являются калифорнийцами, у которых не обнаружено симптомов вируса. Их отвезут на военно-воздушную базу Тревис рядом с городом Сакраменто. Остальные пассажиры – жители других штатов.

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Граждан США планируется доставить на военно-воздушную базу Лакленд в Техасе и на авиабазу Доббинс в Джорджии.

Большинство пассажиров, как ожидается, покинут судно к концу среды по местному времени.

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Ранее сообщалось, что у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess обнаружен коронавирус. Положительный результат теста на вирус оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

На борту круизного лайнера находились 3533 человека – 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Напомним, что на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором выявлены инфицированные коронавирусом, находятся 49 украинцев.

Также сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находился на карантине в порту Иокогама в Японии, в начале февраля было около 3,7 тыс. человек, заразились не менее 700 человек, пятеро умерло.

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