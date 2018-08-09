Еще трое россиян задержаны в США за мошенничество – СМИ

Задержанные, предположительно, проходят по тому же делу, фигурантами которого являются Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин

Еще три человека, которые, возможно, являются гражданами России, задержаны в Лос-Анджелесе по подозрению в причастности к интернет-мошенничеству. Об этом сообщил в среду осведомленный дипломатический источник.

"Необходимо получить паспортные данные этих людей для того, чтобы убедиться в том, что они являются гражданами России", – отметил собеседник агентства.

Задержанные, предположительно, проходят по тому же делу, фигурантами которого являются Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин, схваченными агентами ФБР в начале августа.

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Как сообщило во вторник генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, Суверин в настоящее время находится под стражей в нью-йоркской тюрьме "Метрополитен коррекшинал сентер" (Metropolitain Correctional Center) по обвинению в отмывании денег и мошенническом сговоре. Трое других, по данным федерального Бюро тюрем США – в Лос-Анджелесе в "Метрополитэн детеншн сентер" (Metropolitain Detention Center). Все эти люди наряду с еще 21 обвиняемым, в том числе из Грузии, Казахстана и Азербайджана проходят по делу, которое рассматривает магистратский суд Южного округа Нью-Йорка.

Согласно 10-страничному обвинительному заключению, размещенному в базе юридической информации Pacer.gov, они "участвовали в мошеннической схеме, жертвами которой были лица, пытавшиеся приобрести товары через интернет". В частности, россияне размещали в интернете объявления о продаже раритетных машин и предлагали клиентам перечислять средства на счета подставных компаний, а затем снимали оттуда средства и переводили их на свои банковские счета.

В понедельник генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что агенты ФБР задержали в последние дни четверых россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности. Как подчеркнули в генконсульстве, ситуация находится на особом контроле.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.