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Если и было, то не эффективно: конгрессмен о давлении Трампа на Зеленского

5 ноября, 07:50

Том Коул не считает разговор президентов поводом для импичмента

Том Коул

Том Коул / Фото: Голос Америки

Конгрессмен Том Коул не верит, что президент США Дональд Трамп требовал "услугу за услугу" от украинской власти, но если и так – это было не эффективно. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Конгрессмен-республиканец от штата Оклахома заявил, что не считает, что Трамп задерживал военную помощь США Украине, требуя расследования деятельности своего политического оппонента Джо Байдена.

"Я так на это смотрю: помощь идет, расследование не состоялись, – отметил Коул. – Поэтому даже если требование услуги за услугу и было, оно, однозначно, не было слишком эффективным".

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Он также сказал, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, не является основанием для импичмента, хотя и вызывает беспокойство.

Он считает, что Трамп не будет отстранен от должности в порядке импичмента.

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"Мы знаем конец этой истории. Очень мала вероятность того, что президент отстранят от должности, – заявил он. – Это политическое решение все задержать, разделить страну с известным результатом (...) и мы это делаем фактически за год до выборов ".

Напомним, в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Также ранее нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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