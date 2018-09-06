Эсминец ВМС США перехватил в Аденском заливе неопознанное судно с оружием

Речь идет уже о пятом с 2015 года перехвате кораблями 5-го флота ВМС США судов с оружием

Ракетный эсминец Jason Dunham ("Джейсон Данэм") ВМС США перехватил в Аденском заливе неопознанное судно, которое перевозило 2,5 тыс. автоматов АК-47. Об этом сообщила в четверг пресс-служба 5-го флота ВМС США.

Инцидент произошел 28 августа. "После высадки на судно с целью проверки его флага в соответствии с международными нормами было выявлено, что оно не имеет государственной принадлежности. Происхождение и пункт назначения судна пока не определены", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что речь идет уже о пятом с 2015 года перехвате кораблями 5-го флота ВМС США судов с оружием.

Между тем, у берегов Сирии в различном удалении, но в пределах для нанесения ракетного удара, находятся корабли и подводные лодки США, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk и, в случае необходимости, могут нанести удар по позициям сил Асада.

Кроме того, военно-морские силы США 24 августа официально восстановили Второй флот в Атлантическом океане – военно-морское командование времен холодной войны, которое было расформировано в 2011 году. Возрождение Второго флота происходит на фоне активности подводных лодок ВМФ России в Атлантике.