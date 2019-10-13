Эспер: Военная помощь для Украины поступала в Пентагон своевременно

Глава американского военного ведомства рассказал о ситуации с помощью для Украины

Глава Минобороны США Марк Эспер / Фото: AFP

Министерство обороны США вовремя получало вовремя средства, предназначенные для оказания военной помощи Украине. При этом задержки в передаче помощи Киеву, даже если и случались, то не нанесли урона интересам Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о запросе Конгресса по поводу документов, имеющих отношение к американской военной помощи Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы дать ответ на запрос участников законодательного разбирательства. Мой юрисконсульт неделю или пару недель назад уведомил нас о крайнем сроке. Мы ответим, как только сможем", — сказал глава Пентагона.

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Также он добавил, что "главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда".

Позднее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов. Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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