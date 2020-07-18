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Есть секретные данные: конкурент Трампа сделал заявление о выборах в США и России

18 июля, 08:03

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Политик отметил, что РФ придется заплатить «реальную цену»

Бывший вице-президент США Джо Байден, который считается главным соперником действующего президента на грядущих выборах, заявил о вмешательстве России в избирательный процесс в Штатах. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию. Россияне по-прежнему пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Факт", – сказал политик.

Байден отметил, что, если Россия продолжит вмешиваться, будет "реальная цена, которую придется заплатить". Кроме того, он считает, что в выборы в США, кроме России, пытается вмешиваться и Китай.

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Ранее мы сообщали, что спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Кроме того, министерство внутренней безопасности США уже разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия может попытаться вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы, указав на возможные методы вмешательства.

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Россия выборы США заявление вмешательство Джо Байден

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