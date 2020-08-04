"Это было безумие": на вечеринке в США гангстеры устроили бойню

Несмотря на карантинные меры в США , введенные для противодействия распространению коронавируса, любители потусить организуют шумные гулянки. Вот и в Лос-Анджелесе минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке.
"Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, [на месте] были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 4 августа, на сайте пожарного департамента города.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий — в тяжелом. Еще один человек получил травмы запястья, когда пытался бежать с места происшествия.
Как пишет британское издание Independent, на вечеринке в особняке на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе, где произошла стрельба, присутствовали несколько сотен человек.
Человек, который разместил видео в Instagram, заявил, что стрельба началась после того, как "много крупных игроков играли в азартные игры" и "потеряли много денег".
"Вошла кучка гангстеров, ограбила всех и начала всех расстреливать, – написал он в Сети. – Я спасал свою жизнь, это было безумие".
Напомним, ровно год назад – поздно вечером 3 августа и днем 4 августа 2019-го – в США произошло три нападения в разных городах , в результате которых погибли 29 человек и еще 60 получили ранения.
Американский президент Дональд Трамп даже распорядился приспустить флаги в память о жертвах.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк