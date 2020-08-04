"Это было безумие": на вечеринке в США гангстеры устроили бойню

Несмотря на карантинные меры в США , введенные для противодействия распространению коронавируса, любители потусить организуют шумные гулянки. Вот и в Лос-Анджелесе минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке.

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"Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, [на месте] были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 4 августа, на сайте пожарного департамента города.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий — в тяжелом. Еще один человек получил травмы запястья, когда пытался бежать с места происшествия.

Как пишет британское издание Independent, на вечеринке в особняке на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе, где произошла стрельба, присутствовали несколько сотен человек.

Человек, который разместил видео в Instagram, заявил, что стрельба началась после того, как "много крупных игроков играли в азартные игры" и "потеряли много денег".

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"Вошла кучка гангстеров, ограбила всех и начала всех расстреливать, – написал он в Сети. – Я спасал свою жизнь, это было безумие".

Напомним, ровно год назад – поздно вечером 3 августа и днем 4 августа 2019-го – в США произошло три нападения в разных городах , в результате которых погибли 29 человек и еще 60 получили ранения.

Американский президент Дональд Трамп даже распорядился приспустить флаги в память о жертвах.

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