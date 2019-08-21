"Это было некрасиво": Трампа расстроил отказ Дании продавать Гренландию

Президент США признался, что его задели слова датского премьера

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

То, как Дания отказала Соединенным Штатам в продаже острова Гренландия, расстроило американского президента Дональда Трампа.

"Это был некрасивый способ сделать это", – цитирует его телеканал CBS.

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По словам Трампа, премьер-министр Дании Метте Фредриксен поступила "неприятно", назвав "абсурдом" его планы купить Гренландию. Он считает, что глава датского правительства могла бы просто ответить отрицательно на его предложение.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, Фредериксен назвала идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

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