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"Это было некрасиво": Трампа расстроил отказ Дании продавать Гренландию

21 августа, 20:05

Президент США признался, что его задели слова датского премьера

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

То, как Дания отказала Соединенным Штатам в продаже острова Гренландия, расстроило американского президента Дональда Трампа.

"Это был некрасивый способ сделать это", – цитирует его телеканал CBS.

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По словам Трампа, премьер-министр Дании Метте Фредриксен поступила "неприятно", назвав "абсурдом" его планы купить Гренландию. Он считает, что глава датского правительства могла бы просто ответить отрицательно на его предложение.

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Фото из открытых источников

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, Фредериксен назвала идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

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Дания гренландия Трамп остров Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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