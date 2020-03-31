"Это было потрясающее": Трамп о гуманитарной помощи России и Китая

Президент США рассказал, кто из стран помогает американцам справиться с коронавирусной пандемией

Соединенные Штаты, где сейчас насчитывается наибольшее количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2019, получили гуманитарную помощь от Китая, России и других стран мира.

Об этом, как сообщает CNN, 30 марта на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, признавшись в том, что его это очень приятно удивило.

"Кое-что нам прислал Китай – это было потрясающее. Россия послала нам очень, очень большой самолет с вещами, медицинским оборудованием – это было очень мило. Другие страны прислали нам вещи, что меня очень приятно удивило", – отметил американский лидер.

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Он добавил, что власти США "многому научились" на ситуации с коронавирусной пандемией, и заверил в том, что главная цель Белого дома – "спасение жизней".

Напомним, ранее Трамп назвал очень маловероятным введение в США общенационального карантина, несмотря на то, что состоянием на 31 марта в этой стране насчитывалось более 164 тыс. заболевших COVID-19 и более 3 тыс. скончавшихся. При этом, по словам президента, в Белом доме такую возможность обсуждали.

А 30 марта в США был установлен рекорд смертности от коронавируса – в этот день скончались 502 человека.

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