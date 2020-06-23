"Это государственная измена": Трамп назвал Обаму предателем

Американский президент считает, что ФБР не имело права следить за его избирательной кампанией в 2016 году

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил ФБР в слежке за его избирательной кампанией в 2016 году, а своего предшественника Барака Обаму, который это санкционировал – в государственной измене.

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Об этом Трамп заявил в интервью CBN News 22 июня.

"Государственная измена. Это государственная измена. Послушайте, очень давно, выступая, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Оказывается, я был прав", – сказал американский президент.

Он также напомнил о деле насчет законности действий ФБР, которое расследовало связи штаба Трампа с Россией в 2016 году. Следствие ведет спецпрокурор Джон Дарем под руководством генпрокурора США Уильяма Барра.

"Я хочу при этом оставаться в стороне, иначе это будет выглядеть как политическое вмешательство", – отметил президент.

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Трамп считает, что члены Демократической партии плохо относятся к Барру, потому что он хорошо работает.

"Он – закон и порядок. Он держит их под прицелом, и теперь мы посмотрим, что будет дальше", – добавил глава Белого дома.

По словам Трампа, будь на его месте президент-демократ, в 2018 году "25 человек были бы осуждены" и "отправлены в тюрьму на 50 лет".

Напомним, подозрения насчет сговора Дональда Трампа с Россией не подтвердились – в прошлом году спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал свой доклад, в котором говорилось, что Кремль действительно вмешивался в предыдущие выборы в США, но без участия действующего президента.

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